De mobiele eenheid (ME) van de politie heeft zondag een illegale demonstratie op het Museumplein in Amsterdam beëindigd. Zo'n duizend aanwezigen moesten van het plein verwijderd worden. Een aantal demonstranten heeft zich verzameld in de kleinere zijstraten rondom het Museumplein, waar zo nu en dan opstootjes ontstaan.

Hoewel er volgens regiopartner AT5 aanvankelijk geen sprake was van een grimmige sfeer, zag de politie zich toch genoodzaakt om een waterkanon en diverse charges in te zetten. De illegale betogers gaven namelijk een klein uur geen gehoor aan de oproep om te vertrekken.

Er mocht geen demonstratie op het Museumplein gehouden worden. De oorspronkelijke organisator van het protest tegen het kabinet en het huidige beleid, Michel Reijinga, was het niet eens met de toegewezen locatie van de betoging, het Westerpark. Daar mochten vijfhonderd mensen komen.

Omdat er volgens Reijinga meer mensen van plan waren naar het protest te komen, besloot hij de stekker uit het protest te halen. "Hierdoor vervalt ook mijn verantwoordelijkheid als organisator", verklaarde Reijinga eerder.

Demonstranten kwamen echter alsnog in groten getale op het Museumplein af. Rond 13.30 uur verzamelden de eerste groepen mensen zich en om 14.15 uur had zich een aanzienlijke menigte gevormd, die geen afstand hield of mondkapjes droeg. Daarop besloot de gemeente een noodbevel af te geven om de betogers weg te krijgen.

Agenten moesten "gefaseerd en de-escalerend" optreden, aldus de gemeente. De illegale demonstranten werden een klein uur opgeroepen om het Museumplein vrijwillig te verlaten, waarna agenten in actie kwamen om het plein schoon te vegen.

Inmiddels is het plein vrijwel leeg, maar hebben een aantal demonstranten zich nog opgehouden in kleinere zijstraten rondom het plein. Daar is de ME nog altijd aanwezig.

Een grote mensenmassa had zich verzameld op het Museumplein (Foto: ANP).