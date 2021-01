Het RIVM heeft in het afgelopen etmaal 5.622 positieve coronatests geregistreerd. Dat zijn er iets minder dan gemiddeld in de afgelopen zeven dagen (5.728).

NU.nl kijkt naar het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen, omdat dit een beter beeld geeft dan de fluctuerende dagcijfers. Dit gemiddelde daalt al enkele weken.

Desalniettemin wordt deze zondag in het Catshuis overlegd over een mogelijke avondklok. Het kabinet vroeg het Outbreak Management Team (OMT) al eerder hoe effectief een avondklok zou zijn in de strijd tegen het coronavirus. Meerdere Europese landen voerden de maatregel al eerder in. In Frankrijk moeten inwoners tussen 18.00 en 6.00 uur binnenblijven.

Verder worden een nieuw steunpakket en de heropening van basisscholen besproken. Gezondheidsexperts willen de basisscholen ook na 25 januari, de oorspronkelijke beoogde datum, gesloten houden.

De lockdown die medio december werd ingevoerd, is deze week met drie weken verlengd tot en met 9 februari. Volgens premier Mark Rutte daalt het aantal nieuwe besmettingen niet snel genoeg en zijn er grote zorgen over de besmettelijkere Britse variant van het coronavirus.

Het RIVM meldt zondag ook 43 coronagerelateerde sterfgevallen. Dit betekent overigens niet dat al deze personen daadwerkelijk in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Er kan namelijk een vertraging zitten tussen de datum van overlijden en de meldingsdatum.

Gemiddelden van de afgelopen week Zondag 17 januari: 5.728

Zaterdag 16 januari: 5.870

Vrijdag 15 januari: 6.157

Donderdag 14 januari: 6.453

Woensdag 13 januari: 6.904

Dinsdag 12 januari: 7.045

Maandag 11 januari: 7.250

Lichte stijging aantal coronapatiënten in ziekenhuizen

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS) meldt zondag dat 2.379 coronapatiënten in ziekenhuizen worden verzorgd, 19 meer dan zaterdag. Het betreft de eerste stijging in vijf dagen tijd.

Het merendeel van de COVID-19-patiënten wordt behandeld op reguliere afdelingen (1.708), terwijl 671 coronapatiënten zijn opgenomen op de ic's. Dat zijn er vijf meer dan zaterdag. De totale bezetting op de ic's nam met 43 patiënten af naar 1.064.

Er liggen nog steeds vijf Nederlandse coronapatiënten op Duitse intensivecareafdelingen, evenveel als de afgelopen dagen.

In het afgelopen etmaal zijn in totaal 217 coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen, dertig minder dan zaterdag (247). Er werden 38 nieuwe ic-opnames geregistreerd. Het LCPS verwacht dat het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen opnieuw gaat dalen, maar minder snel dan aanvankelijk voorspeld. Het effect van de Britse coronavariant op de coronacijfers is nog niet duidelijk.

Disclaimer: Tot op heden berekende NU.nl het gemiddelde aantal besmettingen door de dagcijfers van de zeven voorgaande dagen te gebruiken. Dit bleek verwarring op te kunnen leveren, waardoor wij onze berekening hebben aangepast. Vanaf nu werkt NU.nl met de cijfers van deze dag en de zes voorgaande dagen, om zo tot een weekgemiddelde te komen.