Basisscholen en kinderopvangcentra blijven ook na 25 januari waarschijnlijk nog gesloten, zeggen bronnen binnen het kabinet tegen de NOS en RTL Nieuws. Het kabinet neemt daarmee het advies van het Outbreak Management Team (OMT) over.

Volgens het OMT zorgen de volgens hen "zorgelijke ontwikkelingen" rondom de Britse variant van het coronavirus ervoor dat het nog niet verantwoord is om de scholen op 25 januari te openen. De sluiting van bijvoorbeeld de noodopvang op scholen is niet aan de orde, schrijft de NOS, die het OMT-advies in handen heeft.

Het kabinet kondigde begin deze week een verlenging van de lockdown tot 9 februari af, maar hoopte de kinderopvangcentra en basisscholen al eerder te kunnen openen. Daarvoor werd een advies aan het OMT gevraagd. Dat pakt nu negatief uit.

Het is niet bekend wanneer de basisscholen wel weer open mogen.

Een deel van het kabinet spreekt zondag met leden van onder meer het OMT in het Catshuis. Daar staat ook de vervroegde opening van de basisscholen op de agenda. Dinsdag volgt een ministerieel crisisoverleg over de coronacrisis.

'Kinderen lijken niet vatbaarder voor Britse coronamutatie'

Het OMT zegt dat het negatieve advies niet is gegeven omdat kinderen een verhoogd risico lopen door de Britse coronamutatie. Deze week bleek dat kinderen vooralsnog niet vatbaarder lijken te zijn voor de Britse variant van het virus.

Dat uit Brits onderzoek bleek dat de variant zich sneller verspreidde onder kinderen, kwam doordat het onderzoek werd uitgevoerd in een periode dat Britse scholen nog gedeeltelijk open waren. Daardoor is een vertekend beeld ontstaan, zei Jaap van Dissel van het RIVM woensdag.