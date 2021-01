Inmiddels zijn ongeveer tweehonderd gevallen van een besmetting met de Britse variant van het coronavirus vastgesteld in Nederland, bevestigt een woordvoerder van het RIVM na berichtgeving van het AD. Vorige week waren dat er nog 96.

Bij slechts een klein percentage van de vastgestelde besmettingen is er een link met het Verenigd Koninkrijk, zegt een bron tegen de krant. Een woordvoerder van het RIVM zegt dat het instituut volgende week zelf met een duiding komt.

Naar schatting is 2 tot 5 procent van de Nederlanders die nu positief wordt getest op het coronavirus besmet met de Britse variant. Deze mutatie werd voor het eerst vastgesteld in Groot-Brittannië, en is uit onderzoek besmettelijker gebleken dan de originele variant van het virus.

De mutatie is inmiddels in verschillende gebieden in het land opgedoken. Een grote cluster werd ontdekt in de gemeente Lansingerland, waar tientallen inwoners positief werden getest op de coronamutatie. Woensdag ging daarom een grootschalige testoperatie van start, waarbij alle inwoners van twee jaar of ouder werden opgeroepen om zich te laten testen.

Ook in een woon-zorgcentrum in het Friese dorp Surhuisterveen is de Britse coronamutatie opgedoken. In ieder geval twee bewoners van het woon-zorgcentrum werden positief getest op de mutatie, maar de GGD gaat ervan uit dat 21 anderen ook de mutatie van het virus hebben opgelopen.

Kabinet heeft 'grote zorgen' over Britse variant

Het kabinet gaf dinsdag aan "grote zorgen" te hebben over de Britse variant van het virus. "De beelden vanuit Londen en Ierland zijn alarmerend, en dat is nog zwak uitgedrukt", aldus premier Mark Rutte.

Volgens minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) is de Britse mutatie vooralsnog verantwoordelijk voor "een paar procent" van de besmettingen, maar is de verwachting dat dat percentage nog gaat stijgen. "De verspreiding moeten we vertragen. Dat doen we met maatregelen."