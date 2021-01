Het RIVM meldt zaterdag 5.340 nieuwe positieve coronatests. Dat zijn er minder dan gemiddeld in de zeven afgelopen dagen (5.872).

NU.nl kijkt naar het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen, omdat dit een beter beeld geeft dan de fluctuerende dagcijfers. Dit gemiddelde daalt al enkele weken.

Nog eens 98 personen zijn overleden aan de gevolgen van het virus. Dit betekent overigens niet dat al deze personen daadwerkelijk in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Er kan namelijk een vertraging zitten tussen de datum van overlijden en de datum van melden.

Gemiddelden van de afgelopen week Zaterdag 16 januari: 5.872

Vrijdag 15 januari: 6.166

Donderdag 14 januari: 6.457

Woensdag 13 januari: 6.906

Dinsdag 12 januari: 7.046

Maandag 11 januari: 7.250

Zondag 10 januari: 7.418

'Eerste effect' van lockdown terug te zien in weekcijfers

In de wekelijkse update liet het RIVM weten dat in de cijfers een "eerste effect" van de lockdown, die op 15 december werd ingevoerd, te zien is.

Zo was het aantal positief geteste mensen in zeven dagen tijd kleiner ten opzichte van een week ervoor. Ook het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalde, evenals het percentage mensen dat positief is getest.

De daling gaat echter nog niet snel genoeg, vindt ook het kabinet. De lockdown werd daarom met drie weken verlengd tot en met 9 februari.

Disclaimer: Tot op heden berekende NU.nl het gemiddelde aantal besmettingen door de dagcijfers van de zeven voorgaande dagen te gebruiken. Dit bleek verwarring op te kunnen leveren, waardoor wij onze berekening hebben aangepast. Vanaf nu werkt NU.nl met de cijfers van deze dag en de zes voorgaande dagen, om zo tot een weekgemiddelde te komen.