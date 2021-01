Nadat het bijna 152.000 slachtoffers als gevolg van het coronavirus geregistreerd heeft, is India zaterdag begonnen met de uitvoering van een ambitieus plan om voor eind juli 300 miljoen van de 1,3 miljard inwoners te vaccineren. Een medewerker van een ziekenhuis in Delhi was de eerste Indiër die werd ingeënt.

Het is de bedoeling dat op de eerste dag van de campagne zo'n 300.000 gezondheidszorgmedewerkers ingeënt worden. Daarvoor zijn verspreid over het hele land 3.006 vaccinatiecentra ingericht. Daarachter gaat een enorme logistieke operatie qua toediening, registratie en distributie van het vaccin schuil.

"India begint vandaag met 's werelds grootste vaccinatiecampagne", zei premier Narendra Modi in een televisietoespraak. "Geen enkel land heeft ooit een inentingscampagne op deze schaal uitgevoerd."

Naar schatting 30 miljoen mensen die in de gezondheidszorg werken en andere mensen met vitale beroepen, onder wie militairen en andere veiligheidsfunctionarissen, worden als eersten gevaccineerd. Daarna volgen 270 miljoen mensen van boven de vijftig jaar en kwetsbare mensen.

De Indiase bevolking wordt gratis ingeënt met twee vaccins: het door AstraZeneca en Oxford University ontwikkelde Covishield en het door farmaceut Bharat Biotech ontwikkelde vaccin van eigen bodem, Covaxin.

India is na de Verenigde Staten het zwaarst getroffen door de pandemie, met meer dan tien miljoen vastgestelde besmettingen.