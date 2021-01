Het Europese agentschap PRAC, dat bijwerkingen van medicijnen monitort, doet onderzoek naar de dood van dertien tachtigplussers in Noorwegen, die kort nadat zij werden gevaccineerd met het coronavaccin van Pfizer/BioNTech overleden. Dat bevestigt een woordvoerder van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) in Utrecht vrijdag in gesprek met de Volkskrant.

Het Noorse medicijnagentschap meldde eerder op de dag in een persbericht dat normale bijwerkingen, zoals misselijkheid en koorts, de fragiele ouderen mogelijk fataal werden. Een woordvoerder benadrukt in de krant dat het om mensen met een al "zeer broze" gezondheid ging.

In Noorwegen worden nu ouderen en mensen met onderliggende ziektes gevaccineerd. Omdat in het land wekelijks ruim vierhonderd mensen in verpleeghuizen overlijden, was de verwachting al dat hier mogelijk ook net ingeënte patiënten tussen zitten.

De Noorse autoriteiten kunnen nog niet uitsluiten dat er een direct verband met het coronavaccin is. Het is volgens het Noorse medicijnagentschap mogelijk dat het vaccin bijdroeg aan verdere verslechtering van de gezondheid van zieke ouderen. Om die reden hebben de Noorse gezondheidsautoriteiten deze week de bijsluiter aangepast. Er wordt nog onderzoek gedaan naar tien andere sterfgevallen.

Volgende week wordt ook in Nederland begonnen met het vaccineren van ouderen in verpleeghuizen met het coronavaccin van Pfizer/BioNTech. Later wordt ook het Moderna-vaccin hiervoor gebruikt.

In ons land geldt nog geen uitzondering voor patiënten in de alleroudste doelgroep, meldt een CBG-woordvoerder in de Volkskrant. De Noorse sterfgevallen zijn wel bekend bij het CBG en worden nu op Europees niveau onderzocht, bij het PRAC. Dat kan mogelijk tot een aanpassing van de bijsluiter leiden.

Honderd meldingen over bijwerkingen

Bij het Nederlandse Bijwerkingencentrum Lareb kwamen in een week tijd zo'n honderd meldingen binnen over het coronavaccin van Pfizer en BioNTech. Er zijn geen verdachte overlijdensgevallen na een vaccinatie bekend. Sinds vorige week woensdag worden zorgmedewerkers gevaccineerd tegen COVID-19.

De meeste meldingen gingen over mildere bijwerkingen, zoals een reactie op de injectieplaats, vermoeidheid, spierpijn en hoofdpijn. Die bijwerkingen waren ook niet verrassend.

Het vaccin van Pfizer is niet toegelaten voor kinderen jonger dan zestien jaar, omdat de werkzaamheid en veiligheid van dit vaccin nog niet voldoende is onderzocht bij deze groep. Sommige mensen wordt aangeraden om eerst met een arts te overleggen voordat ze zich laten vaccineren.

Volgens het CBG wordt ook mensen die allergisch zijn voor een van de bestanddelen afgeraden zich in te laten enten met dit vaccin.

53 Zo werken het Pfizer- en Moderna-vaccin in je lichaam

Word je uitgenodigd om een vaccinatieafspraak te maken en heb je medische vragen, omdat je bijvoorbeeld een afweerstoornis of een ernstige allergie hebt, stel deze vragen dan aan je arts. Lees hier de belangrijkste informatie over het andere vaccin dat nu is toegelaten, het Moderna-vaccin.