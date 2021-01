Het gezondheidssysteem in de afgelegen Braziliaanse miljoenenstad Manaus staat op instorten vanwege de grote toestroom van coronapatiënten. Er is onvoldoende zuurstof voor alle patiënten en een tekort aan ziekenhuisbedden en ander medisch materiaal, melden verschillende Braziliaanse media.

Gezondheidsminister Eduardo Pazuello schatte donderdag dat er een tekort is van bijna vijfhonderd bedden. Patiënten met minder ernstige klachten worden vroegtijdig ontslagen om ruimte vrij te maken.

Manaus ligt in de noordelijke staat Amazonas en is erg geïsoleerd van de rest van het land. Dat maakt het leveren van zuurstof ingewikkeld, omdat dit alleen per boot en vliegtuig kan. De autoriteiten kunnen bovendien zelf onvoldoende produceren. Leverancier van de zuurstof, White Martins, zegt tegen ABC News dat de stad dagelijks zo'n 70.000 kubieke meter zuurstof nodig heeft (zo'n 70 miljoen liter); ruim het dubbele van de eerste piek.

Lokale experts melden aan AFP dat veel ziekenhuizen helemaal geen zuurstof meer hebben en dat hun afdelingen "verstikkingskamers" zijn geworden. Zorgmedewerkers proberen door middel van handmatige beademingsapparatuur mensen in leven te houden, rapporteert de Braziliaanse krant Folha de São Paulo. De ziekenhuizen roepen iedereen op zuurstofflessen beschikbaar te stellen.

Op sociale media zijn video's te zien van inwoners die in de rij staan om hun eigen flessen te vullen. Veel bewoners proberen uit wanhoop zelf aan zuurstof te komen.

Het nijpende tekort aan zuurstof treft inmiddels ook niet-COVID-19-patiënten. Zeker zestig te vroeg geboren baby's worden met hun moeder overgevlogen naar São Paulo zodat ze daar zuurstof toegediend kunnen krijgen, meldde de gouverneur van de staat São Paulo, João Doria, vrijdag. Ook andere staten hebben inmiddels hun hulp aangeboden aan Manaus.

Door een gebrek aan ziekenhuisbedden worden mensen thuis verzorgd door familieleden. Door een gebrek aan ziekenhuisbedden worden mensen thuis verzorgd door familieleden. Foto: ANP

Manaus ook tijdens eerste golf hard getroffen

Manaus was tijdens de eerste coronagolf één van de eerste Braziliaanse steden die zwaar werd getroffen. Ook toen begaf het gezondheidssysteem het bijna onder de grote toestroom van patiënten. Na de eerste golf zeiden wetenschappers dat er - door het grote aantal coronabesmettingen - groepsimmuniteit is. De maatregelen werden versoepeld, totdat er in november opnieuw grote coronauitbraken waren. Inmiddels geldt er een avondklok en is het openbaar vervoer aan banden gelegd.

Bovenop de crisis in Manaus komt ook een recent ontdekte Braziliaanse coronavariant. Hoewel die nog moet worden onderzocht, lijkt die net als bij de Zuid-Afrikaanse en Britse coronamutaties besmettelijker te zijn. Verschillende landen hebben hun grenzen inmiddels gesloten met Brazilië.

Er is veel kritiek op de manier waarop de Braziliaanse overheid met het coronavirus is omgegaan. President Jaïr Bolsonaro heeft het virus vaak gebagatelliseerd en weigerde vanwege economische redenen om ingrijpende maatregelen te nemen. Na de Verenigde Staten telt Brazilië de meeste coronagerelateerde overlijdens: ruim 208.000.