Farmaceut Pfizer levert eind januari en begin februari tijdelijk minder doses van het coronavaccin. Dit komt doordat de labels moeten worden aangepast en vooral doordat de fabriek in het Belgische Puurs wordt uitgebreid. Het is nog niet bekend welke gevolgen dit zal hebben voor de Nederlandse vaccinatiestrategie.

De aanpassingen van de labels en de opschaling van de productiecapaciteit leveren uiteindelijk meer op dan de 2,2 miljoen vaccins die in het eerste kwartaal al voor Nederland alleen voorzien waren, zegt een woordvoerder van de Nederlandse vestiging.

Recent kwam toestemming om op het label te zetten dat er niet vijf, maar zes doses uit één flacon konden worden gehaald, iets wat in de praktijk hier en daar ook al was gebleken. Dat levert uiteindelijk flink meer prikken op.

Wat de uitbreiding van de fabriek oplevert, is volgens Pfizer nog niet exact te zeggen. "Als onderdeel van de normale productiviteitsverbeteringen om de capaciteit te verhogen, moeten we wijzigingen in het productieproces en de faciliteit aanbrengen waarvoor aanvullende wettelijke goedkeuringen nodig zijn", aldus de woordvoerder.

Hij verwacht dat er eind februari of begin maart al een "aanzienlijke verhoging van de beschikbare doses" zal zijn. "Pfizer werkt hard om meer doses te leveren dan oorspronkelijk dit jaar werd voorspeld, met een nieuwe doelstelling van twee miljard doses in 2021 voor de hele wereld", licht de zegsman verder toe. Het doel voor dit jaar was eerder 1,3 miljard doses.

Gevolgen voor Nederland niet bekend

Het RIVM weet nog niet wat de tijdelijke dip in de levering van het Pfizer-vaccin betekent voor de vaccinatiestrategie. Ook het ministerie van Volksgezondheid weet op dit moment niet of en welke gevolgen dit heeft voor Nederland. Daarover wordt overleg gevoerd met Pfizer.

"We horen het zelf ook pas net", aldus de woordvoerder van het RIVM. "Wat we moeten weten is hoeveel minder er precies geleverd kan worden. Daarna kunnen we bekijken welk effect dat zal hebben op de planning." Wanneer het RIVM er meer over kan zeggen, is nog niet duidelijk.