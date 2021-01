De avondklok in Frankrijk wordt verder aangescherpt, meldt premier Jean Castex donderdag. Vanaf zaterdag is het niet langer toegestaan om in de avond of nacht naar buiten te gaan, terwijl dat in een groot deel van het land nu nog deels mogelijk is.

De aangescherpte avondklok geldt van 18.00 tot 6.00 uur.

De maatregel geldt in eerste instantie voor vijftien dagen. In 77 departementen mogen de Fransen nu nog tot 20.00 uur de deur uit, maar volgens de premier kan dat niet meer. In 25 departementen was de strengere avondklok al van kracht.

Castex zegt dat er op dit moment nog geen reden is voor een nieuwe landelijke lockdown, maar dat deze opnieuw zal worden ingevoerd als de besmettingscijfers niet verbeteren. Hij wijst erop dat de situatie in het land "zorgelijk" is door de vele besmettingen en de druk op de zorg.

Als gevolg van het coronavirus zijn in Frankrijk meer dan 69.000 mensen overleden. Daarnaast telt Frankrijk ruim 2,8 miljoen registreerde besmettingen. Dat is het grootste aantal in West-Europa.