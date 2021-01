Bij Bijwerkingencentrum Lareb zijn in een week tijd zo'n honderd meldingen binnengekomen over het coronavaccin van Pfizer/BioNTech, meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) donderdag. Sinds vorige week woensdag worden zorgmedewerkers gevaccineerd tegen COVID-19.

Twee personen kregen na toediening van het vaccin een ernstige allergische reactie. Beide patiënten zijn "snel en adequaat behandeld en hersteld".

Dat de vaccinatie in zeldzame gevallen allergische reacties kan uitlokken, was al bekend uit het klinische onderzoek. "Met de juiste medische behandeling binnen handbereik en onder de juiste supervisie kan de reactie goed behandeld worden", aldus het CBG.

De overige meldingen gingen over mildere bijwerkingen, zoals een reactie op de injectieplaats, vermoeidheid, spierpijn en hoofdpijn. Die bijwerkingen waren ook niet verrassend.

Fabrikant Pfizer adviseert om mensen na de prik nog 15 minuten in de gaten te houden, zodat allergische reacties direct kunnen worden behandeld als deze zich voordoen.

Eerste vaccinaties naar deel van zorgpersoneel

In de eerste fase van het vaccinatieprogramma worden de coronaprikken alleen toegediend aan een deel van het zorgpersoneel in Nederland. Volgende week worden ook bewoners van verpleeghuizen en in de gehandicaptenzorg gevaccineerd.

In de acute zorg zijn tot nog toe zo'n 38.500 medewerkers gevaccineerd. Het is niet precies duidelijk hoeveel medewerkers van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een beperking inmiddels zijn gevaccineerd.

De meldingen die Lareb in opdracht van het CBG registreert, worden samen met meldingen uit andere EU-landen verzameld in de bijwerkingendatabank van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Daarnaast moet de fabrikant maandelijks een veiligheidsrapport indienen bij het EMA.