Reizigers uit een reeks Zuid-Amerikaanse landen en Portugal mogen vanaf vrijdag het Verenigd Koninkrijk niet meer in vanwege een coronavirusvariant die in Brazilië heerst. Deze variant is mogelijk besmettelijker dan het bekende virus.

De Britse transportminister Grant Shapps kondigde de maatregelen donderdag aan via Twitter. Het land kampt zelf met een variant die ook besmettelijker is.

Reizigers uit Portugal, met uitzondering van vrachtwagenchauffeurs, zijn niet langer welkom vanwege de vele banden van dat land met Brazilië. Het gaat naast Portugal om Brazilië, Argentinië, Bolivia, Kaapverdië, Chili, Colombia, Ecuador, Frans-Guyana, Guyana, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay en Venezuela.

De maatregel geldt niet voor mensen met de Britse en Ierse nationaliteit en mensen met een verblijfsvergunning in het Verenigd Koninkrijk. Zij moeten wel tien dagen in isolatie blijven na terugkeer uit de betreffende landen.

De Japanse autoriteiten maakten afgelopen weekend melding van de Braziliaanse variant van het coronavirus, die bij vier mensen die vanuit Brazilië het land binnenkwamen was aangetroffen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Tokio lijkt het gemuteerde virus gedeeltelijk op de Britse en Zuid-Afrikaanse varianten.