De Britse variant van het coronavirus is vastgesteld in een woon-zorgcentrum in het Friese dorp Surhuisterveen. In ieder geval twee bewoners zijn besmet met deze variant van het virus. De GGD gaat ervan uit dat 21 anderen de mutatie van het virus ook hebben opgelopen.

De Britse variant kwam aan het licht bij een steekproef die werd afgenomen, omdat begin januari "opvallend veel" bewoners en medewerkers van het woon-zorgcentrum met het coronavirus besmet bleken.

In navolging daarvan zijn op woensdag 59 bewoners getest op het coronavirus en kregen 21 van hen een positieve testuitslag. Hoewel de virusmonsters nog niet zijn onderzocht, gaat de GGD ervan uit dat het waarschijnlijk om de Britse variant gaat.

De GGD meldt dat nu in totaal 45 bewoners positief zijn getest. Twee van hen zijn inmiddels overleden. Bij meer dan veertig medewerkers van 't Suyderhuys is ook het coronavirus vastgesteld. Het is vooralsnog niet duidelijk of daar ook de Britse variant tussen zit.

Woon-zorgcentrum treft extra maatregelen

Er worden in het woon-zorgcentrum extra maatregelen genomen, omdat de Britse mutatie van het coronavirus besmettelijker is dan andere varianten. Bezoek is momenteel niet mogelijk en daarnaast moeten bewoners in hun eigen appartement blijven. Ze zitten sinds 8 januari in quarantaine.

Ook is besloten dat alle zorgmedewerkers tijdelijk met een chirurgisch mondkapje, handschoenen, een spatbril en een schort met lange mouwen werken. De GGD meldt verder dat alleen een beperkt aantal medewerkers zorg verleent aan besmette bewoners. Zij komen niet bij andere bewoners in de buurt.