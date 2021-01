Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) verwacht dat de komende weken steeds minder coronapatiënten in ziekenhuizen worden behandeld, maar dat de daling minder sterk wordt. Dat meldt de organisatie donderdag bij de publicatie van de dagcijfers.

De deskundigen benadrukken dat het effect van de Britse variant van het coronavirus op de hoeveelheid besmettingen en ziekenhuisopnames nog moet worden vastgesteld. "Toch hebben wij vanwege de recente stijging van het aantal nieuwe opnames onze prognoses bijgesteld", schrijft het LCPS.

In de afgelopen dagen werden telkens tweehonderd tot driehonderd nieuwe opnames gemeld. Op dinsdag werd met 310 ziekenhuisopnames de voorlopige piek van de week geregistreerd.

Ic-coördinator Ernst Kuipers vertelde woensdag tijdens een briefing aan de Tweede Kamer dat eind januari mogelijk zo'n tweeduizend coronapatiënten in het ziekenhuis liggen. Het is niet duidelijk of die schatting ook moet worden bijgesteld.

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalt met 12 naar 2.502

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is in de afgelopen 24 uur iets gedaald. In totaal worden 2.502 patiënten met COVID-19 behandeld, 12 minder dan een dag eerder.

Op de verpleegafdelingen daalde het aantal coronapatiënten met 7 tot 1.814. Op de intensive cares worden nu 688 COVID-19-patiënten behandeld. Dat zijn er vijf minder dan woensdag.

Hoewel de totale hoeveelheid coronapatiënten in ziekenhuizen afnam, werden alsnog 274 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Dat waren er tien meer dan een dag eerder. 48 COVID-19-patiënten werden opgenomen op de ic's, oftewel 2 meer dan woensdag.

In het afgelopen etmaal zijn veertien patiënten naar een ander ziekenhuis verplaatst, onder wie vijf ic-patiënten. Het aantal Nederlandse ic-patiënten in Duitsland is met twee afgenomen naar zeven. Het is niet duidelijk of zij zijn overleden of verplaatst naar Nederland.