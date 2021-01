Personeel van KLM en KLM Cityhopper hoeft niet meer te overnachten in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Zuid-Afrika. Dit door de grote uitbraken van het coronavirus in deze landen. De vakbond voor cabinepersoneel VNC meldt donderdag dat er een akkoord is bereikt met de KLM over deze zogenoemde nachtstops.

VNC drong er eerder bij KLM en KLM Cityhopper op aan om geen vluchten meer te doen waarbij het personeel pas weer terug- of doorvliegt na een overnachting op bestemming. Deze overnachtingen in coronabrandhaarden zouden voor onrust bij personeel zorgen.

Een woordvoerder bij KLM legt uit dat in de afgesproken situatie het aantal contactmomenten wordt verminderd aangezien personeel niet of nauwelijks buiten het vliegtuig of het vliegveld komt.

Het is nog onduidelijk hoe deze aanpassingen het vluchtschema van KLM gaan beïnvloeden. De afspraken zouden bijvoorbeeld nog een puzzel kunnen worden voor vluchten van en naar Zuid-Afrika. Vanaf Amsterdam is het ongeveer elf uur vliegen naar bijvoorbeeld Johannesburg, waardoor het personeel recht heeft op rusttijden volgens de cao.

Onrust door besmettelijkere coronamutatie

Zorgen over vluchten naar deze landen zijn ontstaan door de sterke stijging van positieve coronatests in deze landen. In zowel het Verenigd Koninkrijk als Zuid-Afrika zijn mutaties van het coronavirus opgedoken die besmettelijker zijn dan de eerder bekende variant van het virus.

Vanaf vrijdag is het verplicht voor reizigers uit Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika die naar Nederland komen, om een negatieve sneltest te hebben. Deze test moet direct voor vertrek zijn afgenomen.