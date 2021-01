Het nieuws dat uit één flacon met het coronavaccin van Pfizer/BioNTech zes in plaats van vijf vaccindoses gehaald kunnen worden, zorgt ervoor dat Nederland voorlopig meer Pfizer-vaccins blijft ontvangen dan verwacht (en dus meer mensen kan inenten). Op korte termijn verwacht farmaceut Pfizer echter de leveringen aan te passen, vertelt een woordvoerder in gesprek met NU.nl.

Pfizer heeft met Nederland afspraken gemaakt over wanneer bepaalde hoeveelheden vaccindoses moeten arriveren, niet de hoeveelheid flacons. Huidige leveringen van Pfizer zijn gericht op vijf vaccindoses per flacon.

Het zal echter "even duren" voordat Pfizer de leveringen kan aanpassen op zes vaccins per flacon, aldus een woordvoerder van de farmaceut. "In de tussentijd blijven wij gemaakte afspraken respecteren." Dat houdt in dat Pfizer voorlopig te veel flacons blijft versturen naar Nederland, om de afgesproken hoeveelheid vaccindoses te leveren.

Volgens de woordvoerder wist Pfizer al veel eerder dat uit één flacon zes vaccindoses gehaald konden worden, maar werd die optie door het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) nog afgehouden door een gebrek aan data. Het EMA gaf 8 januari alsnog goedkeuring voor de zesde dosis, nadat voldoende data waren vergaard.

"Sindsdien is het opgenomen in officiële richtlijnen, waaraan wij gebonden zijn", aldus de woordvoerder. De farmaceut kan daarom nu pas de logistieke processen onder de loep nemen. "Het is niet duidelijk hoe en wanneer we de leveringen gaan aanpassen, maar Nederland zal sowieso niet minder vaccins krijgen."

Gesprekken tussen ministerie en Pfizer gaande

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid bevestigt dat gesprekken tussen Pfizer en het ministerie gaande zijn. "We hebben nog geen duidelijkheid, en zijn daarom voorzichtig met wat dit voor de lange termijn betekent. Onze eerder gestelde prognoses kunnen we nog niet aanpassen."

De Europese Commissie laat in een reactie weten "de mogelijke implicaties van de extra vaccins uit flacons" te onderzoeken. Daarbij kijkt de EC naar zowel contractuele afspraken als de uitrol van de vaccinaties.

Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.