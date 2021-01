De Britse variant van het coronavirus zorgt in Londen voor overvolle ziekenhuizen. In Nederland zijn er grote zorgen dat deze variant zich ook hier snel gaat verspreiden. Dit weten we nu over deze Britse variant.

De Britse variant werd voor het eerst in september in Engeland ontdekt. Halverwege december was deze variant al verantwoordelijk voor twee derde van de besmettingen in Londen. In Nederland wordt geschat dat 2 tot 5 procent van de mensen die nu positief getest worden op het coronavirus besmet zijn met de Britse variant.

Virussen veranderen

Dat er varianten zijn van het coronavirus is heel normaal. Ieder virus verandert constant een beetje en meestal hebben veranderingen geen invloed op de eigenschappen van het virus. Bij de Britse variant is één van de eigenschappen, de besmettelijkheid, dus wel veranderd.

Engeland kende in november een gedeeltelijke lockdown. Door onderzoek weten we nu dat tijdens deze lockdown het aantal besmettingen met de originele variant afnam. Het aantal besmettingen met de Britse variant daarentegen nam, ondanks alle maatregelen, in een aantal regio's sterk toe. In Londen kreeg deze variant dus al in december de overhand.

Contacten vaker positief

Patricia Bruijning, epidemioloog in het UMC Utrecht, legt aan NU.nl uit dat inmiddels wel vaststaat dat de Britse variant besmettelijker is. Maar hoeveel besmettelijker precies, dat weten we nog niet.

Een van de onderzoeken die al aanwijzingen geven over hoeveel besmettelijker deze variant is, komt van de Engelse evenknie van het RIVM, Public Health England. Deze organisatie bekeek hoe vaak mensen die zich lieten testen nadat ze in contact waren geweest met iemand die besmet was met het coronavirus, zelf ook besmet bleken met het coronavirus.

Van de honderd mensen die in contact waren geweest met een persoon die besmet was met de originele variant van het coronavirus, werden er elf zelf positief getest. Van de honderd mensen die in contact waren geweest met iemand die besmet was met de Britse variant, werden er vijftien zelf positief getest. Dit betekent dat de Britse variant, volgens deze gegevens, zo'n 35 procent besmettelijker is.

Er zitten aan dit onderzoek echter ook beperkingen. Zo is het in theorie mogelijk dat mensen in gebieden waar de Britse variant zich nu snel verspreidt sowieso minder afstand met hun vrienden en kennissen houden. Meer onderzoek is nodig om betrouwbaardere schattingen te maken. Wetenschappers komen er nu op uit dat de Britse variant tussen de 10 en 70 procent besmettelijker is dan de originele variant.

Opvallend meer virus

We leren ook steeds meer over waarom mensen met de Britse variant besmettelijker zijn. Marion Koopmans legde maandag uit dat mensen die besmet zijn met de Britse variant meer virus produceren. "Die hebben echt meer virus in de keel en de neus." Bij hoesten, praten of niezen verspreiden mensen die besmet zijn met de Britse variant daarom waarschijnlijk meer virusdeeltjes.

De klachten die worden veroorzaakt door de Britse variant zijn volgens Koopmans vergelijkbaar met de klachten die worden veroorzaakt door de originele variant. Van de Britse variant heb je dus niet meer last dan van de originele variant.

Vaccinaties

In theorie kunnen veranderingen er ook voor zorgen dat vaccinaties tegen het coronavirus minder goed werken. Er zijn echter geen aanwijzingen dat dit bij de Britse variant aan de hand is. Onderzoekers van Pfizer maakten vorige week bekend dat het erop lijkt dat hun vaccin werkt tegen de Britse variant. Er wordt nog wel aanvullend onderzoek gedaan.

