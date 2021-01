Een internationaal team van experts van gezondheidsorganisatie WHO, onder wie de Nederlandse viroloog Marion Koopmans, is donderdag aangekomen in de Chinese stad Wuhan, meldt de Chinese staatszender CGTN. Het team werd na landing ontvangen door Chinese functionarissen in beschermende kleding. De onderzoekers gaan de komende weken proberen om de herkomst van het coronavirus te achterhalen.

De onderzoekers zullen vier weken in China blijven, waarvan de eerste twee in quarantaine. Het onderzoek richt zich voornamelijk op de miljoenenstad Wuhan, waar het coronavirus in 2019 voor het eerst werd ontdekt.

Het team zou oorspronkelijk een week geleden al aankomen in China, maar dat liep vertraging op vanwege visumproblemen. Enkele wetenschappers hadden van Peking nog geen toestemming gekregen. WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus liet toen weten "teleurgesteld" te zijn. Hij zei dat de Chinese autoriteiten het onderzoek als een prioriteit moeten zien.

Er werd al maandenlang gesproken over een onafhankelijk onderzoek naar de herkomst van het virus dat de wereldwijde pandemie veroorzaakte. Al in juli werd door de WHO naar Wuhan gekeken als startpunt voor die studie.

Het doel van het onderzoek is volgens WHO-expert Mike Ryan niet om een schuldige aan te wijzen, maar om naar antwoorden te zoeken die toekomstige pandemieën kunnen voorkomen. Na de verplichte quarantaineperiode gaan de wetenschappers met hun Chinese collega's praten.

Verenigde Staten beschuldigen China van achterhouden informatie

China is door meerdere landen, waaronder de Verenigde Staten, beschuldigd van het achterhouden van alarmerende informatie. Dat zou onder meer de reactie op de uitbraak van COVID-19 hebben vertraagd. De coronapandemie was reden voor de Verenigde Staten om uit de WHO te stappen. China stelt dat het vanaf het begin transparant is geweest in de communicatie, maar critici beweren dat het land lang heeft geprobeerd het virus in een doofpot te stoppen en klokkenluiders tot zwijgen te dwingen.

China zou volgens persbureau Reuters via staatsmedia proberen om de bevolking ervan te overtuigen dat het coronavirus al bestond voordat het werd ontdekt in Wuhan. Zo zou het coronavirus zijn ontdekt op geïmporteerd bevroren voedsel en zouden er 'wetenschappelijke' onderzoeken zijn die beweren dat het virus al circuleerde in Europa.

Het land had de uitbraak van COVID-19 naar eigen zeggen snel onder controle door een reeks strenge lockdowns. Inmiddels is de trend aan het keren en meldt het land de laatste weken weer nieuwe clusters. Die zijn aanleiding voor nieuwe lockdowns in het noorden van het land

Donderdag rapporteerde China het eerste coronagerelateerde overlijden in ruim acht maanden tijd en 138 nieuwe besmettingen, het grootste dagaantal sinds maart. Het officiële dodental in China staat op 4.635, al gaan onder meer de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk uit van een veel groter aantal.