Het aantal in Nederlandse ziekenhuizen opgenomen coronapatiënten is in de afgelopen 24 uur afgenomen, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) woensdag. Het gaat nu om 2.514 personen. Dat zijn er 119 minder ten opzichte van een dag eerder.

Op de verpleegafdelingen daalde het aantal coronapatiënten met 124 tot 1.821. Op de intensive cares worden nu 693 COVID-19-patiënten behandeld. Dat zijn er vijf meer dan op dinsdag.

Het LCPS meldt in de dagelijkse update dat in totaal 264 nieuwe coronapatiënten zijn opgenomen in de ziekenhuizen, 46 minder dan een dag eerder. 46 van de nieuwe patiënten werden opgenomen op de ic's.

Daarnaast laat het LCPS weten dat veertien patiënten naar een ander ziekenhuis zijn verplaatst, onder wie vier ic-patiënten. Er liggen nog steeds zeven Nederlandse coronapatiënten in Duitsland.

"Ondanks een stijging in het aantal nieuwe opnames voor de intensive care verwachten we dat de dalende trend van de afgelopen week doorzet", zegt het LCPS. De organisatie benadrukt nogmaals dat "onzekerheden", zoals de Britse variant van het coronavirus, de trend kunnen beïnvloeden.

Deze mutatie is besmettelijker dan andere varianten van het virus. Het is echter nog onduidelijk wat daarvan het effect zal zijn op het aantal nieuwe coronabesmettingen en de ziekenhuiszorg in Nederland.