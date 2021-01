Reizigers uit het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika moeten binnenkort een negatieve coronasneltest overleggen voor ze naar Nederland reizen. Dat laat het ministerie van Infrastructuur woensdag weten. De maatregel is bedoeld om de verspreiding van de nieuwe varianten van het coronavirus in Nederland tegen te gaan.

Een negatieve PCR-test blijft ook verplicht. Die mag maximaal 72 uur oud zijn.

Reizigers uit het VK of Zuid-Afrika moeten de sneltest ondergaan op de luchthaven of bij de ferryterminal, voordat ze aan boord van een vliegtuig of veerboot naar Nederland gaan. Alleen als ze negatief testen, mogen ze naar Nederland reizen.

De verplichting gaat ook gelden voor vrachtwagenchauffeurs en de bemanning van ferry's en vliegtuigen. "De maatregel gaat op zeer korte termijn in", laat een woordvoerder van het ministerie weten. "Wij trekken hierbij op met Frankrijk en België."

Wie met de trein, bus of boot vanuit het buitenland naar Nederland reist, moet sinds 29 december al een negatieve testverklaring kunnen laten zien. Daarbovenop geldt de richtlijn voor alle reizigers om na aankomst tien dagen in quarantaine te gaan.

Het kabinet benadrukte dinsdagavond tijdens de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) opnieuw dat alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan.