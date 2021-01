Het RIVM meldt woensdag 6.148 nieuwe positieve coronatests. Dat zijn er minder dan gemiddeld in de zeven voorgaande dagen (7.057). Uit de nieuwe cijfers van het instituut blijkt ook dat er 112 nieuwe coronagerelateerde sterfgevallen zijn geregistreerd.

Het aantal nieuwe gevallen is nu vijf dagen op rij kleiner dan gemiddeld. NU.nl kijkt naar het gemiddelde van de zeven voorgaande dagen, omdat dit een beter beeld geeft dan de fluctuerende dagcijfers. Dit gemiddelde daalt al enkele weken.

Het RIVM zei dinsdag een "eerste effect" van de op 15 december ingevoerde lockdown te zien. Het aantal positieve tests in zeven dagen was kleiner ten opzichte van een week eerder, net zoals het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen. Daarnaast daalde het percentage mensen dat positief testte van 13,7 naar 12,8.

Hoewel er een voorzichtige daling zichtbaar is, dalen de cijfers volgens het RIVM nog niet hard genoeg. Het kabinet is het daarmee eens. De lockdown in Nederland is daarom met drie weken verlengd tot en met 9 februari, zo werd dinsdagavond bekendgemaakt.