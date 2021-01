Kinderen lijken, in tegenstelling tot eerdere berichten, niet bevattelijker voor de Britse variant van het coronavirus. Dat blijkt uit het laatste onderzoek uit Engeland, zo zei Jaap van Dissel van het RIVM woensdag in gesprek met de Tweede Kamer.

Uit Brits onderzoek kwam in eerste instantie naar voren dat de mutant zich makkelijker verspreidde onder schoolkinderen. Maar dat kwam volgens Van Dissel onder meer omdat het onderzoek werd uitgevoerd in een periode dat Britse scholen nog gedeeltelijk open waren, terwijl de rest van de samenleving al in lockdown was. Dan krijg je een vertekend beeld, aldus Van Dissel.

In Engeland neemt het aantal mensen dat positief test op de nieuwe mutant rap toe in alle leeftijdscategorieën. In verschillende regio's, zoals Londen, is de nieuwe versie het oorspronkelijke virus gaan overvleugelen. In Nederland gaat de Britse variant het oude type op den duur ook verdringen, aldus Van Dissel.

Het RIVM onderzoekt samen met de GGD de gevolgen van de Britse variant voor scholen. Er zijn in Nederland ongeveer honderd gevallen bekend. Afhankelijk van het onderzoek kan het basisonderwijs mogelijk op 25 januari de deuren weer openen.