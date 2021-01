In de gemeente Lansingerland is woensdag een grootschalige testoperatie van start gegaan. Alle inwoners van twee jaar of ouder worden opgeroepen om zichzelf te laten testen, nadat een uitbraak van de Britse coronavariant in de Zuid-Hollandse gemeente werd vastgesteld. Binnen enkele uren zijn 5.892 testen ingepland, vertelt een woordvoerder van de regionale GGD in gesprek met NU.nl.

Zo'n 60.000 inwoners ontvingen woensdag per post een verzoek om telefonisch een testafspraak in te plannen. Het is de eerste keer dat op zo'n grote schaal wordt getest in een Nederlandse gemeente.

Volgens de woordvoerder van de GGD zijn de meeste tests ingepland voor woensdag en donderdag. Het aantal tests loopt geleidelijk op; er zou nog steeds volop worden gebeld naar het speciaal daarvoor bedoelde telefoonnummer.

Zeker 35 inwoners van Lansingerland werden recentelijk positief getest op de Britse variant van het coronavirus. In heel Nederland gaat het om zeker honderd ziektegevallen.

Experts maken zich zorgen over virusmutatie

Gezondheidsexperts van het RIVM en het Outbreak Management Team maken zich ernstige zorgen over de virusmutatie. RIVM-baas Jaap van Dissel vertelde woensdag tijdens een briefing in de Tweede Kamer dat het kabinet de coronamaatregelen mogelijk moet aanscherpen.

Die zouden vooral het aantal thuisbezoeken moeten terugdringen, aldus Van Dissel. De deskundige vertelde tevens dat extra maatregelen niet ondenkbaar zijn, omdat een lockdown in bijvoorbeeld Londen de verspreiding van het gemuteerde virus niet wist in te dammen. "Een ongunstige boodschap", sloot Van Dissel af.

Ic-coördinator Ernst Kuipers informeerde de Tweede Kamer woensdag ook. Volgens hem is "geen enkel zorgstelsel wereldwijd" bestand tegen een snelle verspreiding van de gemuteerde Britse coronavariant.