Jaap van Dissel van het RIVM is voorstander van het beperken van het aantal bezoeken dat Nederlanders aan elkaar mogen brengen. Dat zou helpen bij het inperken van de verspreiding van de zeer besmettelijke Britse mutatie van het coronavirus, zei hij woensdag in gesprek met de Tweede Kamer.

Van Dissel ziet het beperken van visite als een cruciale factor. "Dat zien wij nu duidelijk als het zwakke punt. Hoe voorkom je dat mensen te veel bij elkaar op bezoek gaan?"

Door de introductie van de Britse variant in Nederland zou het virus zich veel sneller kunnen gaan verspreiden. Van Dissel vindt de situatie "zeer zorgelijk".

De RIVM-directeur praatte de Kamerleden woensdag bij over de situatie in het Verenigd Koninkrijk, waar de nieuwe variant in enkele weken tijd de overhand kreeg in een aantal regio's, waaronder Londen. Het nieuwe type is volgens hem het oorspronkelijke virus aan het verdringen.

De huidige situatie in de zorg in Londen beangstigt Van Dissel. Volgens hem besmetten iedere tien besmette Londenaren dertien anderen. Dat is een zeer hoge besmettingsfactor.