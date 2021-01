Het Outbreak Mangement Team (OMT) adviseerde het kabinet een avondklok te overwegen om bijeenkomsten van groepen jongeren tegen te gaan, zo blijkt uit een op woensdag gepubliceerd advies.

"Het OMT ziet momenteel geen aanleiding de lockdown aan te scherpen", is te lezen in het document dat op maandag werd gedeeld met het kabinet. "Het OMT adviseert wel gerichte aanvullende maatregelen te nemen voor het tegengaan van bijeenkomsten van (grote) groepen jongeren."

Een voorbeeld van zo'n maatregel is een avondklok, schrijft het OMT. "In landen om ons heen heeft men in dit verband hiervoor gekozen, maar alternatieven zouden wellicht mogelijk zijn."

Jongeren hebben op het moment de grootste bijdrage aan de verspreiding van het coronavirus. Volgens het OMT blijkt uit de media dat jongeren regelmatig activiteiten ondernemen waarbij zij "buiten in parken of thuis in groepen samenkomen en waarbij er geen controle of handhaving op de basisregels mogelijk is."

Daarbij maakt het OMT zich zorgen over de Britse variant van het coronavirus, waarvan in het Verenigd Koninkrijk een belangrijke verspreiding werd waargenomen onder jongeren.

Kabinet heeft OMT gevraagd om advies over avondklok

Na de persconferentie van dinsdag is duidelijk geworden dat het kabinet nog geen maatregelen tegen groepsvorming onder jongeren heeft genomen. Wel is het OMT om een spoedadvies gevraagd over het invoeren van een avondklok.

Eerder heeft een meerderheid van de Tweede Kamer uitgesproken tegen de invoering van de avondklok te zijn. Daarnaast is er ook veel weerstand van de burgemeesters.