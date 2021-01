Doordat niet vijf maar zes doses van het Pfizer-vaccin veilig uit één flacon kunnen worden gehaald, kan Nederland momenteel meer vaccinaties uitvoeren dan gedacht, schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) woensdag in een Kamerbrief. Het is echter niet duidelijk wat de meevaller betekent voor toekomstige leveringen van Pfizer.

De minister schrijft dat de farmaceut zich nog niet uitgelaten heeft over de "extra gevonden vaccins" binnen flacons. Het lijkt niet duidelijk of daardoor in de toekomst minder flacons worden geleverd dan verwacht, omdat landen met minder flacons aan eenzelfde hoeveelheid vaccins kunnen komen.

NU.nl heeft het ministerie van Volksgezondheid om een reactie gevraagd.

Tot Pfizer met een officiële reactie komt, zal De Jonge de zesde vaccindosis uit één flacon niet meenemen in zijn prognose voor de hoeveelheid beschikbare prikken. Daarbij voegt de bewindsman toe dat uit de al geleverde flacons "gewoon" zes doses gehaald worden.

Het Europees Medicijnagentschap keurde deze week goed dat lidstaten zes in plaats van vijf doses uit een flacon van het Pfizer-vaccin halen. Na een vijfde prik blijft normaliter een hoeveelheid achter in de flacon, die met een speciale injectiespuit niet verloren gaat. Als de hoeveelheid te weinig wordt geacht, moet de inhoud worden weggegooid.

In de medische richtlijnen van het RIVM werd een zesde doses al haalbaar geacht. Ervaren medewerkers zouden de handeling met precisie kunnen uitvoeren.