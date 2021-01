Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) schat dat volgende week vijftienduizend bewoners van verpleeghuizen en mensen met een verstandelijke beperking worden ingeënt. Dat schrijft de minister in een woensdag verschenen Kamerbrief. In de zes daaropvolgende weken moeten nog eens 140.000 kwetsbaren worden ingeënt.

Het kabinet maakte dinsdagavond bekend dat maandag de eerste prikken kunnen worden gezet in verpleeghuizen en de gehandicaptenzorg. Dat is twee weken eerder dan gepland. Als alles meezit, zijn volgens de minister voor de zomer alle kwetsbare mensen ingeënt.

De Jonge was onder meer door oppositiepartijen gevraagd om het Pfizer-vaccin sneller beschikbaar te stellen voor kwetsbare groeperingen. De bewindsman stelt in die missie geslaagd te zijn. In de oorspronkelijke vaccinatiestrategie werd het Pfizer-middel gereserveerd voor zorgpersoneel, hoewel de Gezondheidsraad oordeelde dat het vaccin ook ingezet moest worden voor ouderen.

Door het Pfizer-vaccin versneld beschikbaar te maken voor kwetsbare groeperingen, hoopt De Jonge het Moderna-vaccin sneller in te kunnen zetten bij "andere groepen". In het eerste kwartaal worden 400.000 doses verwacht, De Jonge hoopt vóór maart al 77.000 prikken te kunnen zetten.

In de week van 25 januari zouden de eerste Moderna-vaccinaties kunnen plaatsvinden. De prikken worden gezet in huisartsenpraktijken. Huisartsen mogen zichzelf vanaf dat moment ook zelf inenten. Dat is volgens de beroepsvereniging Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) later dan verwacht, omdat overig zorgpersoneel wél eerder in januari wordt gevaccineerd.