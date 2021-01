Nederlanders die overwegen voor eind maart in het buitenland op vakantie te gaan, zijn volgens premier Mark Rutte "ontzettend asociaal bezig". Hij zei dat dinsdag op een persconferentie over de verlenging van de lockdown. Desondanks zit een vliegverbod er niet in.

"Te veel mensen pakken te vaak het vliegtuig", zei Rutte. "Blijf tot en met maart in Nederland."

Volgens de premier zouden Nederlanders de komende tijd alleen naar het buitenland moeten reizen als dat nodig is vanwege "werk met een zeer zwaar economisch belang" of dringende familieomstandigheden.

Een vliegverbod als middel om de verspreiding van de besmettelijkere Britse variant van het coronavirus tegen te gaan, is voorlopig geen optie. Rutte zegt "dolgraag" zo'n verbod te willen, maar dat niet te kunnen realiseren.

"Dat heeft vergaande gevolgen. Je hebt namelijk ook nodig dat het vliegen gebruikt wordt om goederen te transporteren, soms in combinatie. Je hebt het nodig omdat mensen soms ook te maken hebben met zeer ernstige privésituaties waardoor ze ook willen kunnen reizen", aldus de premier.

Het kabinet kondigde aan dat testen zonder klachten binnenkort mogelijk wordt voor inkomende reizigers op Nederlandse luchthavens.