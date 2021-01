Leerlingen in het middelbaar onderwijs moeten onderling weer 1,5 meter afstand van elkaar houden, zo heeft minister-president Mark Rutte dinsdagavond bekendgemaakt. De maatregel is uit voorzorg en uit angst voor verdere verspreiding van de Britse coronavariant genomen.

De maatregel geldt voorlopig alleen voor leerlingen in de eindexamenklassen en in het praktijkgerichte onderwijs. De overige leerlingen zitten thuis vanwege de sluiting van de scholen tot en met 7 februari.

Volgens minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zijn inmiddels honderd besmettingen met de gemuteerde coronavariant in Nederland bekend en is de helft te herleiden naar scholen. Of kinderen de variant vaker verspreiden en of ze er vatbaarder voor zijn, wordt nog onderzocht .

Het kabinet kijkt wel naar de mogelijkheid de basisscholen op 25 januari al te openen. "Maar alleen als het verantwoord is", aldus premier Rutte. Het kabinet heeft het Outbreak Management Team (OMT) gevraagd om de effecten van de Britse coronavariant op kinderen in kaart te brengen.

"Ik vind het verschrikkelijk dat ze dicht zijn", zei Rutte. "Maar we kunnen scholen alleen weer openen als de cijfers daar de mogelijkheid tot geven. Anders is het echt te gevaarlijk."

Als basisschoolleerlingen weer naar school kunnen, dan zal ook de kinderopvang de deuren weer openen.