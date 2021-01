Het kabinet verwacht dat de besmettelijkere Britse mutatie van het coronavirus ook in Nederland de overhand zal krijgen. Dat zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dinsdag tijdens een persconferentie.

Nu is die virusmutant in Nederland nog maar verantwoordelijk voor 2 tot 5 procent van het totale aantal besmettingen, maar dat zal volgens De Jonge waarschijnlijk niet zo blijven. "Wie de dramatische berichten en beelden uit Londen op zich laat inwerken weet: het kan heel snel veel erger worden", aldus de minister.

De Britse variant is voor zover bekend niet schadelijker dan eerdere coronavarianten, maar wel besmettelijker. In het Verenigd Koninkrijk betreft inmiddels meer dan de helft van het aantal besmettingen de nieuwe variant.

"We zien dat de lockdown werkt, maar minder snel dan gehoopt", zei De Jonge. "De verspreiding van de Britse variant moeten we vertragen. Dat doen we met maatregelen. Vaccinatie is de troef die we in handen hebben om uit deze ellende te komen."

Meer grootschalig regionaal testen

De Jonge legde uit dat het huidige reproductiecijfer (R), dat naar schatting rond de 0,9 ligt, als vanzelf zal stijgen wanneer de besmettelijkere Britse variant van het virus ook in Nederland echt voet aan de grond krijgt. Dat vraagt om strengere maatregelen, omdat de huidige dan niet meer voldoen.

De minister kondigde aan dat de inzet van grootschalige regionale tests door de GGD deel zal uitmaken van de strategie om de mutant te stuiten, zoals recent in Lansingerland, waar een uitbraak van de nieuwe variant is.

Andere plekken waar de gehele bevolking zal worden opgeroepen zich te laten testen, ook als ze geen klachten hebben, zijn onder meer de Rotterdamse wijk Charlois, Dronten en Bunschoten, aldus De Jonge.