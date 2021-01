Het kabinet heeft de lockdown verlengd tot en met dinsdag 9 februari, zo heeft premier Mark Rutte dinsdagavond bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Volgens Rutte daalt het aantal coronabesmettingen niet snel genoeg en zijn er grote zorgen over de Britse, besmettelijkere, variant van het coronavirus.

"We maken ons grote zorgen", aldus Rutte. "De beelden vanuit Londen en Ierland zijn alarmerend, en dat is nog zwak uitgedrukt." Volgens Rutte zal "bijna iedereen begrijpen dat er geen andere keuze was" dan de lockdown met enkele weken verlengen.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) voegde aan de woorden van Rutte toe dat de Britse mutatie nu verantwoordelijk is voor "een paar procent" van de coronabesmettingen, maar dat dat percentage naar verwachting gaat stijgen. "De verspreiding moeten we vertragen. Dat doen we met maatregelen."

Omdat ondernemers hard getroffen worden door de verlengde lockdown, komt er voor hen extra steun, beloofde Rutte. "Zeker nu we licht zien, is het belangrijk dat we zoveel mogelijk bedrijven en banen door deze crisis heen trekken."

130 Rutte: 'Lockdown verlengd vanwege dreiging Britse coronavariant'

Kabinet wil spoedadvies van OMT over avondklok

Volgens Rutte is door het kabinet weer nagedacht over een avondklok. Hij noemt de invoering daarvan "een ingrijpende maatregel waar niemand op zit te wachten".

Ingevoerd wordt een avondklok dus nog niet, maar het Outbreak Management Team (OMT) is wel gevraagd om een spoedadvies over wat een avondklok kan opleveren.

Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, heeft "geen principiële bezwaren" tegen een avondklok, maar vindt "dat er een overtuigend antwoord moet komen op de vraag of een avondklok helpt om de verspreiding van het virus te dempen".

Rutte hamerde nog maar eens op het belang van de coronamaatregelen, zoals thuisblijven bij klachten en afstand houden. "Het wordt steeds moeilijker vol te houden, en dat is begrijpelijk. Maar toch moeten we doorzetten. We zijn er niet vandaag of morgen, maar we komen er samen doorheen."