Het aantal opgenomen COVID-19-patiënten is licht toegenomen, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) dinsdag. Er worden nu 2.633 personen in de ziekenhuizen behandeld als gevolg van een besmetting met het coronavirus. Dat zijn er twaalf meer dan maandag.

De toename is te verklaren doordat in de afgelopen 24 uur meer coronapatiënten op de verpleegafdelingen zijn opgenomen dan ontslagen. De bezetting is er met 19 personen toegenomen tot 1.945. Op de intensive cares liggen momenteel 688 coronapatiënten, 7 minder dan maandag.

Het LCPS meldt dat sinds de update van maandagmiddag in totaal 310 meldingen over nieuwe ziekenhuisopnames zijn verwerkt. Dat zijn er 113 meer dan een dag eerder. Van deze opnames vonden er 267 plaats op de verpleegafdelingen; de rest op de ic's.

"Ondanks een stijging in het aantal nieuwe opnames verwachten we dat de dalende trend van de afgelopen week doorzet", meldt het LCPS. Hierbij wordt vermeld dat er nog "onzekerheden zijn die de trend kunnen beïnvloeden", zoals de Britse mutatie van het coronavirus.

De Britse variant is waarschijnlijk besmettelijker dan de andere varianten van het coronavirus. Er zijn echter geen aanwijzingen dat de mutatie mensen ernstiger ziek maakt. Tot nu toe is de Britse mutatie bij zo'n vijftig mensen in Nederland vastgesteld. Het werkelijke aantal is waarschijnlijk groter.