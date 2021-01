Voor de derde week op rij is het aantal nieuwe positieve coronatests afgenomen, maakte het RIVM dinsdag bekend. Toch betekent dit niet dat de lockdown opgeheven kan worden. "We zijn nog niet waar we willen zijn", zegt Aura Timen van het RIVM in gesprek met NU.nl.

"We moeten echt nog even volhouden om de infectiedruk naar beneden te krijgen", legt Timen uit. "Ook vanwege het effect dat nog te verwachten is van de nieuwe (besmettelijkere, red.) Britse variant."

Ze is wel blij dat de cijfers dalen, wat een effect van de lockdown is. Ter vergelijking: in de week van 22 december testten ruim 80.000 mensen positief op corona. Afgelopen week waren dat er ruim 30.000 minder.

"Maar ik had gehoopt dat de cijfers verder naar beneden zouden gaan. Het is geen comfortabele situatie waar we ons in bevinden", aldus het hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding bij het RIVM.

Ze haalt de situatie van november aan, toen dagelijks zo'n vierduizend besmettingen werden gemeld. "We zagen dat het daarna in een paar weken tijd steeg naar twaalfduizend meldingen op een dag."

'We bevinden ons in een precaire situatie'

Dat het aantal nieuwe positieve tests niet harder daalt, heeft volgens Timen twee belangrijke oorzaken. "We zitten midden in de winter. Dan moeten we extra ons best doen om het aantal infecties naar beneden te krijgen. De meeste mensen doen dat ook. Maar wat normaal gesproken goed is, is niet goed genoeg in de winter."

De tweede oorzaak is het gedrag van de Nederlandse bevolking. Hoewel veel mensen zich aan de coronamaatregelen houden, kunnen we wat Timen betreft "nog beter ons best doen". "De mobiliteit gaat nu ook weer een beetje omhoog, maar we bevinden ons momenteel in een precaire situatie."

Het kabinet gaat dinsdagavond vermoedelijk aankondigen dat de lockdown, die zeker tot en met 19 januari geldt, met minstens twee weken wordt verlengd.

Timen wil dat niet bevestigen, maar zegt wel dat het "een kwestie van weken is" voordat de besmettingscijfers op een niveau zijn waarbij versoepelingen te rechtvaardigen zijn. "Het gaat tijd kosten. Maar hoe snel het gaat, hangt echt af van ons gedrag."