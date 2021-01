Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) kondigden dinsdag in een persconferentie aan dat de huidige lockdown in Nederland tot en met 9 februari wordt verlengd. In dit artikel geven we antwoord op de vragen die binnenkwamen via ons reactieplatform NUjij.

Er is over de Britse mutatie gepraat, waarom is de Zuid-Afrikaanse variant - die ook in Nederland is vastgesteld - niet genoemd?

Waarom de Zuid-Afrikaanse mutatie niet specifiek is genoemd, is niet bekend. Rutte en De Jonge spraken veel over de Britse variant, omdat die momenteel tot de grootste zorgen leidt.

De Jonge stelde dat de Britse mutatie nu verantwoordelijk is voor "een paar procent" van de coronabesmettingen, maar dat dit percentage naar verwachting de komende tijd gaat stijgen.

Als de Britse variant zoveel besmettelijker is, waarom stoppen wij niet het gehele verkeer naar het Verenigd Koninkrijk?

Deze vraag lijkt enigszins op de vraag waarom er geen vliegverbod komt. Volgens Rutte moeten er wel goederen vervoerd kunnen blijven worden en moet reizen in belangrijke gevallen toegestaan blijven.

Daarnaast is de Britse variant inmiddels op zoveel plekken buiten het Verenigd Koninkrijk waargenomen, dat het geen zin zou hebben om alleen reizen van en naar het Verenigd Koninkrijk te stoppen.

Hoelang kunnen we nog miljarden steun verlenen, voordat dit leidt tot extreme belastingverhogingen?

Rutte stelde dat Nederland voor de coronacrisis een "grote appel voor de dorst" had, waardoor de grootste economische klappen nu opgevangen kunnen worden en de economie na de coronacrisis naar verwachting snel zal herstellen.

Daardoor hoeven komende generaties ook niet bang te zijn dat zij de rekening moeten betalen.

In februari heb ik een medische afspraak in een ziekenhuis in Bern. Is reizen per auto in dat geval toegestaan?

Reizen is niet verboden, maar wordt afgeraden. Wel zijn er enkele uitzonderingen, zoals in het geval van enorm economisch belang of ernstige familieomstandigheden.

Een cruciale medische afspraak zou onder de uitzondering vallen, maar indien mogelijk verdient het de voorkeur om de afspraak te verzetten.

Hoe zit het qua CBR-examens?



Tot het einde van de verlengde lockdown (tot en met dinsdag 9 februari) kan het CBR geen examens afnemen en worden alle examens dus uitgesteld.

Daarna kunnen de examens, toetsen en testen zonder extra kosten worden ingehaald. Voor het inhalen heeft het CBR tot en met 15 mei plekken vrijgehouden.

Wanneer mogen onze kinderen weer naar zwemles? Zwemles is toch ook onderwijs?

Zwemles valt niet onder het klassikale onderwijs waar het kabinet op doelt. Zolang de zwembaden dicht moeten blijven, liggen ook de zwemlessen stil. Dat is dus sowieso tot en met 9 februari.

Klopt het dat De Jonge de doelgroep 18-65 jaar niet heeft genoemd om te vaccineren? Zo ja, waarom?

Minister De Jonge sprak tijdens de persconferentie vooral over het vaccinatietraject voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid, omdat zij "onevenredig hard" door het virus worden getroffen. "Als zij gevaccineerd zijn, is dat een grote stap richting minder maatregelen", aldus De Jonge.

Omdat het nog maanden duurt voordat de kwetsbare groepen gevaccineerd zijn, is nog niet precies te zeggen wanneer jongere mensen zonder medische aandoeningen aan de beurt zijn. De Jonge stelde dat als alles meezit, iedereen in het land voor de herfst gevaccineerd kan zijn.

Ik heb astma en word binnenkort gevaccineerd. Zou ik hierna in principe weer naar werk kunnen?

Zolang het advies geldt om zoveel mogelijk thuis te werken, is dat niet verstandig. Zoals minister De Jonge het zei: "We kunnen ons geen we-zijn-er-bijnagevoel veroorloven. Juist nu moeten we nog beter op onze tellen passen."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.