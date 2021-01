Het RIVM ziet "een voorzichtige daling" in de besmettingscijfers, die "een eerste effect van de lockdown" zijn die op 15 december inging. Het instituut registreerde de afgelopen week 49.398 positieve coronatests, ruim 7.000 minder dan een week eerder (56.440).

Het percentage mensen dat positief testte daalde de afgelopen week licht van 13,7 procent naar 12,8 procent. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames in verband met het coronavirus lag eveneens lager dan de week daarvoor.

De daling van het aantal positief geteste personen is volgens het RIVM voornamelijk zichtbaar bij mensen van dertig jaar en ouder. In de leeftijdsgroep 18-24 steeg het aantal positief gemelde testen juist met 12 procent. In de leeftijdscategorieën 0-12, 13-17 en 25-29 jaar is het aantal meldingen ongeveer gelijk gebleven aan de week ervoor.

Het aantal afgenomen testen lag in week 1 lager dan in week 53. Ruim 324.000 mensen togen vorige week naar de teststraat, terwijl dat er in de week ervoor bijna 350.000 waren. Het aantal positieve coronatesten per week was respectievelijk 41.600 en 47.784.

Vorige week werden 1.503 coronapatiënten opgenomen op een reguliere verpleegafdelingen, tegenover 1.838 de week ervoor. 297 patiënten met COVID-19 belandden op de intensive care (ic), veertig minder dan de week ervoor. Niettemin registreerde het RIVM vorige week meer coronagerelateerde sterfgevallen: 743 om 621.