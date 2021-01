Het RIVM ziet "een voorzichtige daling" in de besmettingscijfers. Het instituut spreekt dinsdag van "een eerste effect van de lockdown" die op 15 december inging. Het RIVM registreerde in de afgelopen week 49.398 positieve coronatests, ruim 7.000 minder dan een week eerder (56.440).

Het percentage mensen dat positief testte, daalde in de afgelopen week licht van 13,7 procent naar 12,8 procent. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames in verband met het coronavirus was eveneens kleiner dan in de week daarvoor.

De daling van het aantal positief geteste personen is volgens het RIVM voornamelijk zichtbaar bij mensen van dertig jaar en ouder. In de leeftijdsgroep 18-24 jaar steeg het aantal positief gesteste personen juist met 12 procent. In de leeftijdscategorieën 0-12, 13-17 en 25-29 jaar was het aantal meldingen ongeveer even groot als de week ervoor.

Het aantal afgenomen tests was in week 1 kleiner dan in de laatste week van 2020. Ruim 324.000 mensen togen vorige week naar de teststraat, terwijl dat er in de week ervoor bijna 350.000 waren. Het ging in die weken om respectievelijk 41.600 en 47.784 positieve coronatests.

Vorige week werden 1.503 coronapatiënten opgenomen op reguliere verpleegafdelingen, tegenover 1.838 de week ervoor. 297 patiënten met COVID-19 belandden op de intensive care (ic), 40 minder dan de week ervoor. Niettemin registreerde het RIVM vorige week meer coronagerelateerde sterfgevallen: 743 om 621.

Meer besmettingen in thuissituatie door Kerst

Daarnaast is in de twee weken na de Kerst (25 en 26 december) een stijging zichtbaar in het aantal personen dat besmet raakte tijdens bezoek van vrienden of familie. In die periode noemde 36 procent van de respondenten de thuissituatie als bron van de besmetting, tegenover 23 procent in de week van Kerst (21 tot en met 27 december). Vanwege de coronamaatregelen mochten mensen tijdens Kerstmis maximaal drie gasten ontvangen.

Het aantal infecties op het werk is volgens het RIVM in de laatste weken sterk afgenomen. Dat kan volgens het instituut een effect van de kerstvakantie zijn, maar ook van het meer thuiswerken vanwege de lockdown.

Het reproductiegetal (R) kwam op 25 december, tien dagen na het ingaan van de huidige lockdown, met 0,95 weer onder de 1 uit. Dat houdt in dat honderd coronapatiënten samen weer 95 anderen besmetten met het virus. Vorige week meldde het RIVM een R van 0,91. Het RIVM kan het reproductiegetal pas na twee weken betrouwbaar vaststellen.