Het RIVM rapporteert dinsdag 4.986 positieve coronatests. Dat zijn er flink minder dan het gemiddelde van de zeven voorgaande dagen (7.286). Daarnaast zijn 153 coronagerelateerde sterfgevallen gemeld.

Voor het eerst sinds begin december zijn binnen een etmaal minder dan vijfduizend nieuwe coronabesmettingen geteld. Het aantal nieuwe gevallen is al vier dagen op rij kleiner dan het gemiddelde van de zeven voorgaande dagen.

NU.nl kijkt naar het gemiddelde van de zeven voorgaande dagen, omdat dit een beter beeld geeft dan de fluctuerende dagcijfers.

In de eveneens dinsdag gepubliceerde wekelijkse update van het RIVM wordt gemeld dat in de cijfers nu voor het eerst een "voorzichtige daling zichtbaar" is. Volgens het instituut is dit een eerste effect van de lockdown die halverwege december werd ingevoerd.

Het kabinet trof vorige maand extra maatregelen om de besmettingscijfers omlaag te krijgen. Een week geleden was volgens het RIVM nog geen effect van de lockdown waarneembaar. Dinsdagavond wordt bekendgemaakt wat er met de maatregelen gaat gebeuren. Waarschijnlijk worden ze met drie weken verlengd.