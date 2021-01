Nu de Britse variant van het coronavirus zich heeft verspreid rond een basisschool in de Zuid-Hollandse plaats Bergschenhoek, wordt heel de gemeente Lansingerland getest. Wat weten we eigenlijk over de Britse variant en basisschoolkinderen?

Een van de doelen van het massaal testen in Lansingerland is meer te weten komen over de rol die basisschoolkinderen spelen bij de verspreiding van de Britse variant van het coronavirus.

Het is volgens de GGD waarschijnlijk dat deze variant veel besmettelijker is. Of ook jonge kinderen deze variant makkelijker doorgeven, weten we echter nog niet.

Wat zagen we bij de originele variant?

Károly Illy, kinderarts en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, legt uit dat kinderen in de basisschoolleeftijd maar heel beperkt bijdragen aan de verspreiding van het originele virus.

Marion Koopmans, hoogleraar virologie aan het Erasmus MC en betrokken bij het onderzoek in Lansingerland, legde maandag tijdens een persconferentie uit dat er meerdere mogelijke oorzaken zijn. "Het afweersysteem van jonge kinderen lijkt het coronavirus snel te kunnen indammen, waardoor ze minder vaak klachten hebben."

"Ook zijn kinderen die besmet raken met het coronavirus hier vaak veel sneller vanaf dan volwassenen. Hierdoor is er minder tijd waarin ze het virus kunnen verspreiden."

Is dit nu anders?

Of jonge kinderen de Britse variant makkelijker verspreiden dan de originele variant, is nog onbekend. Illy legt uit dat hier wel aanwijzingen voor zijn en dat onderzoek daarom nodig is. Als voorbeeld noemt hij het relatief grote aantal kinderen dat op de school in Bergschenhoek besmet raakte.

Koopmans vertelt dat relatief veel kinderen in Engeland geïnfecteerd raakten toen de Britse variant zich daar in november snel verspreidde. Hier kunnen volgens Koopmans meerdere oorzaken voor zijn. Zo was in Engeland in november een gedeeltelijke lockdown van kracht, terwijl de scholen niet gesloten waren. Als veel locaties in de samenleving gesloten zijn, maar de scholen niet, dan is het volgens Koopmans ook logisch dat je relatief veel verspreiding bij kinderen ziet.

Maar mogelijk is er meer aan de hand. "We moeten weten hoe de verspreiding bij kinderen gaat."

Zijn de symptomen anders?

Koopmans legt uit dat de klachten die worden veroorzaakt door de Britse variant vergelijkbaar lijken te zijn met de klachten die worden veroorzaakt door de originele variant. Ook bij deze variant lopen ouderen meer risico dan kinderen.

"Maar misschien hebben kinderen wel iets vaker milde klachten na besmetting met de Britse variant. We zagen tot nu toe dat kinderen heel vaak een coronavirusinfectie bij zich droegen zonder dat je daar iets van merkte. Als kinderen met de Britse variant net iets meer klachten hebben, dan hoesten ze meer en dragen ze zo mogelijk meer bij aan de verspreiding," aldus Koopmans.

Britse variant in ieder geval zorgelijk

"Hoe het ook precies zit met de rol van kinderen bij de verspreiding van de Britse variant; het staat vast dat de Britse variant zorgelijk is", aldus Illy. "We zien wat voor gevolgen de verspreiding van deze variant heeft in het Engeland. De berichten die we nu krijgen uit Engeland doen een beetje denken aan de verontrustende berichten die we in februari vorig jaar uit Italië kregen."

In Engeland luidde de belangrijkste medisch adviseur van de Engelse regering, Chris Whitty, maandag de noodklok over de door coronapatiënten overspoelde gezondheidszorg. "Er liggen 30.000 mensen met COVID-19 in de ziekenhuizen."