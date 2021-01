Farmaceut AstraZeneca heeft een officiële aanvraag ingediend bij het Europees Medicijnagentschap (EMA) om het eigen ontwikkelde vaccin goed te keuren, meldt het EMA dinsdagochtend. De aanvraag was verwacht, vorige week werd al bekend dat het EMA voor het einde van de maand nog tot een oordeel hoopt te komen.

Het AstraZeneca-vaccin zou bij goedkeuring het derde vaccin tegen COVID-19 zijn dat door het EMA als veilig wordt beschouwd. Eerder werden de vaccins van Pfizer-BioNTech en Moderna al in gebruik genomen. In het Verenigd Koninkrijk wordt het AstraZeneca-vaccin al ingezet.

Voor Nederland zijn de belangen groot. De Europese lidstaten hebben gezamenlijk zo'n vierhonderd miljoen vaccindoses besteld bij AstraZeneca, waarvan Nederland er bijna twaalf miljoen van ontvangt. Bijna tien miljoen doses zouden in dit eerste half jaar geleverd moeten worden.

Het kabinet wil het vaccin van AstraZeneca en Oxford University inzetten voor achttien- tot zestigjarigen , zowel met als zonder medische problemen. Ook een deel van de zorgmedewerkers kan met het middel worden ingeënt, hoewel voor die doelgroep ook andere vaccins worden verwacht.

Net als bij het Pfizer-vaccin zijn er twee inentingen nodig voordat de prik genoeg bescherming tegen het coronavirus biedt.

Het EMA hoopt op 29 januari tot een oordeel te komen, meldt het medicijnagentschap in een verklaring. De versnelde goedkeuring is, naar eigen zeggen, alleen mogelijk doordat de toezichthouder sinds oktober al meekijkt bij het onderzoek van de farmaceut. Controleurs hebben daardoor alle gegevens over de werking van het middel al gezien en bestudeerd.