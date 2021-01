Zorgpersoneel dat nog niet ingeënt had moeten worden volgens de planning, heeft toch de coronavaccinatie al gekregen. Volgens onderzoek van Nieuwsuur gaat het bijvoorbeeld om kantoor- of restaurantpersoneel van zorginstellingen.

Vanaf het begin van deze maand konden zorginstellingen afspraken laten maken voor het vaccineren van hun personeel. Volgens de planning waren alleen verpleeghuismedewerkers aan de beurt.

In de praktijk meldden volgens Nieuwsuur veel meer mensen zich aan. De GGD controleert niet of het daadwerkelijk gaat om medewerkers die aan de bedden staan. De GGD meent dat zorginstellingen juist verantwoordelijk zijn voor het correct aanmelden van personeel en het controleren hiervan

Volgens organisaties in de zorg, zoals Buurtzorg Nederland, was er verwarring ontstaan. Zo zegt de organisatie dat een aanmeldlink naar alle 15.000 medewerkers was gestuurd. Veel medewerkers hadden zich aangemeld, maar een beperkt aantal werd ingeschreven vanwege de kleine hoeveelheid beschikbare vaccins. "Ik verwachtte dat dit binnen de GGD werd geregeld", aldus de organisatie.

Door het 'voordringen' moeten mogelijk thuiszorgmedewerkers, mensen in de gehandicaptenzorg en ouderen langer wachten tot zij aan de beurt zijn voor hun inenting.