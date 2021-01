Het kabinet moet de Nederlandse bevolking perspectief geven hoe uit de lockdown te komen. Dat hebben de burgemeesters binnen het Veiligheidsberaad maandagavond aan het kabinet gevraagd, zei voorzitter Hubert Bruls na afloop. Volgens hem staat het Veiligheidsberaad volledig achter een verlenging van de lockdown, maar moet perspectief geboden worden om draagvlak voor de maatregelen te behouden.

"We merken dat het steunt en kreunt", zei Bruls over de lockdown, die inmiddels bijna vier weken van kracht is. "Niet alleen bij het bedrijfsleven en de horeca, maar ook bij mensen die thuiszitten. Je kunt niet eindeloos maatregel op maatregel blijven gooien."

Overigens betekent dat niet dat de burgemeesters in het Veiligheidsberaad het kabinet hebben gevraagd om nu al de maatregelen te versoepelen. Daar is volgens Bruls geen discussie over geweest.

"Je hebt geen andere keuze dan nu de maatregelen door te zetten", aldus de Nijmeegse burgemeester. "Maar het kabinet moet aan scenario's werken hoe we de maatregelen straks stapsgewijs gaan loslaten."

'Mensen zijn het zat en dat is zeer te begrijpen'

Volgens Bruls was afgelopen weekend te zien hoe zat mensen de coronamaatregelen zijn. "Het zonnetje hoeft maar even te schijnen en ze gaan naar buiten. Het is een teken dat mensen niet meer binnen kunnen willen of blijven. Ze zijn het zat en dat is zeer te begrijpen. Wil je draagvlak houden, dan moet je wel perspectief bieden."

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) woonde, zoals vrijwel elke maandagavond, ook de vergadering van het Veiligheidsberaad bij. Hij wilde na afloop niet vooruitlopen op wat er dinsdagavond door het kabinet bekendgemaakt gaat worden.

Er is echter al uitgelekt dat de lockdown vermoedelijk met minstens twee weken verlengd gaat worden. Wel wordt gekeken of scholen eerder open kunnen, maar daarvoor wacht het kabinet onderzoek naar de effecten van de Britse coronamutatie op kinderen af.