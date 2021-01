In Duitsland groeit de frustratie over de langzaam op gang komende vaccinatiecampagne. Een tekort aan vaccins, een tekort aan zorgmedewerkers en de hoge leeftijd van de eerste groep die aan de beurt is, zorgen voor vertraging.

Veel van de grote vaccinatiecentra waar tot 300.000 mensen per dag geprikt kunnen worden, zijn nog niet volop in gebruik of zelfs niet geopend. Voorlopig ligt de focus op mobiele teams die langs verzorgingstehuizen gaan, maar dit proces verloopt niet altijd even soepel.

De vaccinatieteams lopen tegen allerlei problemen aan, beschrijft Annette Rommel - die het vaccinatieproces in Thüringen overziet - tegenover de Frankfurter Algemeine. "Sommigen zijn er goed op voorbereid. Dan zijn alle documenten vooraf ingevuld en is iedereen geïnformeerd. Anderen worden nog compleet verrast door het bestaan van corona."

Rommel ziet mensen die eerst niet en later toch wel gevaccineerd willen worden, ouderen die eerst een tolk nodig hebben, of mensen die geen prik willen omdat hun kind er niet bij is.

Er zijn ook Duitse verzorgingstehuizen die geen wifi hebben, waardoor de systemen van het Duitse RIVM (RKI, red.) niet kunnen worden bijgewerkt. Het vele papierwerk vormt sowieso een groot obstakel.

'Willen mensen niet het gevoel geven dat ze een nummer zijn'

Ook met op zichzelf wonende ouderen in de vaccinatiecentra verloopt het nog niet soepeltjes.

"Er zijn mensen bij die maandenlang niemand hebben gesproken. Die willen ook gewoon even een praatje maken", zegt Anja Brückner, die het vaccinatiecentrum in Hösbach runt.

"We willen mensen niet het gevoel geven dat ze een nummertje zijn, maar onze prikkers en artsen hebben eigenlijk geen tijd om te kletsen."

Verenigd Koninkrijk vaccineerde al vier keer zo veel mensen

Door alle obstakels worden volgens het RKI maximaal rond de 50.000 Duitsers per dag gevaccineerd. Duitsland heeft in de eerste twee weken sinds het eerste vaccin 533.000 mensen ingeënt. Het Verenigd Koninkrijk heeft grofweg al vier keer zoveel mensen geprikt.

Een tekort aan vaccins speelt ook een grote rol bij de stroeve start. Gezondheidsminister Jens Spahn: "Met de capaciteit die we nu hebben, kunnen we 250.00 tot 300.000 mensen per dag vaccineren, mits we de vaccins krijgen".

Die vaccins zijn onderweg. Duitsland verwacht half februari 5,3 miljoen doses van het Pfizer/BioNTech-vaccin te krijgen. Het recent goedgekeurde Moderna-vaccin moet eind maart ook twee miljoen keer aan Duitsland zijn geleverd.

Bij elkaar is dit net genoeg om de eerste groep, de 5,7 miljoen Duitsers boven de tachtig jaar, te vaccineren. BioNTech hoopt in februari al een extra productiefaciliteit in eigen land te openen, waar hun samen met Pfizer gelanceerde vaccin van de band moet rollen. Deze is in aanbouw in het centraal gelegen Marburg.

Een mobiel vaccinatieteam van het Rode Kruis verlaat het vaccinatiecentrum in Dillenburg. Een mobiel vaccinatieteam van het Rode Kruis verlaat het vaccinatiecentrum in Dillenburg. Foto: Reuters

'Huisartsen moeten het vaccin gewoon in hun praktijk krijgen'

Terwijl de vaccinatiesnelheid in veel Duitse deelstaten sterk varieert, zijn doktoren boos over het afspraken- en boekingssysteem. Ook dat verschilt sterk per deelstaat en zaait verwarring en zorgt voor minder vertrouwen in het vaccin.

Zodra er een vaccin is dat vrij makkelijk kan worden bewaard, moeten alle huisartsen het gewoon in hun eigen praktijk krijgen, zegt de Berlijnse arts Burkhard Ruppert tegen Reuters.

"In Duitsland zijn we sterk in ambulante zorg. We zijn geen land dat grootschalige systemen laat draaien zoals in het Verenigd Koninkrijk of Israël", aldus Ruppert.

"We winnen dit alleen als we zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen vaccineren", is de Berlijnse arts realistisch. "We zitten in een race tegen het virus."