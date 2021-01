De Gezondheidsraad adviseert het coronavaccin van Moderna vooral in te zetten bij ouderen, zo is maandag bekendgemaakt. Begonnen moet worden bij de oudste leeftijdsgroepen, laat het adviesorgaan weten.

Het kabinet is van plan het vaccin eerst in te zetten bij bewoners van verpleeghuizen en mensen met een verstandelijke beperking die in een instelling wonen. Hierna worden ook thuiswonende ouderen ingeënt met het Moderna-vaccin.

De Gezondheidsraad wijst erop dat het Moderna-vaccin in een relatief kleine hoeveelheid beschikbaar komt en wil daarom dat het primair en zo snel mogelijk wordt ingezet bij alle ouderen vanaf zestig jaar. Geadviseerd wordt geen onderscheid te maken tussen ouderen die wel of niet thuis wonen of tot een medische risicogroep horen.

De vaccinatie van alle ouderen zorgt volgens het adviesorgaan volgens een verlichting van druk op de zorg. "Het is daarom van de belang de nu beschikbare vaccins in te zetten bij ouderen, zowel thuiswonend als in instellingen voor langdurige zorg."

Eenzelfde advies werd ook voor het Pfizer-vaccin gegeven. Ook dit vaccin werkt goed bij ouderen, die bij een coronabesmetting vaker ernstig ziek worden en komen te overlijden.