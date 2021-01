Het kabinet ziet toch af van een verbod op leeftijdsselectie op de intensive cares in het geval van extreme drukte in ziekenhuizen. Dat laat minister Tamara van Ark (Medische Zorg) maandag aan de Tweede Kamer weten.

Een meerderheid in het parlement sprak zich vorige week in een debat over de coronacrisis al uit tegen het plan.

Artsenorganisaties hebben een draaiboek opgesteld voor het geval de ziekenhuizen in de fase code zwart belanden. Als op medische gronden geen onderscheid tussen patiënten gemaakt kan worden, kan in het uiterste geval leeftijd een criterium zijn bij het toewijzen van een bed.

Het kabinet wilde daar niet aan en kondigde een wetsvoorstel aan om een dergelijk onderscheid te verbieden. Elk leven is gelijkwaardig, stelde Van Ark. Maar de Kamer vond het draaiboek van de experts te belangrijk om dat terzijde te schuiven.

Het kabinet constateert "dat er naast het draagvlak onder de zorgverleners zelf en een aantal ouderenorganisaties, ook een brede steun bestaat voor het gebruik van leeftijdscohorten als selectiecriterium", schrijft Van Ark. Die brede "maatschappelijke en politieke steun is voor de standpuntbepaling van het kabinet van essentieel belang".

Ziekenhuizen hoeven voorlopig niet te kiezen welke patiënten ze nog opnemen en wie niet, verwacht Ernst Kuipers. De voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) zegt maandag dat het aantal opgenomen coronapatiënten is gedaald en voorlopig ook blijft dalen.