Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) raadt uitstel van de tweede dosis van de coronavaccins van Pfizer en Moderna af. De werking van de vaccins is in dat geval namelijk niet meer zeker, zo meldt de Nederlandse medicijnwaakhond maandag.

Onlangs maakten onder meer het Verenigd Koninkrijk en Denemarken bekend de tweede prik uit te stellen, zodat meer mensen in korte tijd ingeënt konden worden. Andere landen als Duitsland en België lieten weten de optie te onderzoeken.

Het CBG wijst erop dat de werking is onderzocht en beoordeeld in grote studies met tienduizenden deelnemers. "Daarbij is voor het vaccin van Pfizer/BioNTech aangetoond dat het werkt als de twee prikken worden gegeven met een tussenperiode van drie tot maximaal zes weken. Voor het Moderna-vaccin is die periode iets korter."

Omdat langere tussenperiodes voor beide vaccins niet zijn onderzocht, is er geen wetenschappelijk bewijs dat de vaccins bij uitstel van de tweede prik dezelfde bescherming bieden. De medicijnwaakhond zegt dat het voor de hand ligt om te onderzoeken of een langere tussenperiode mogelijk is, maar dat het voorbarig is om nu al langer te wachten met het geven van de tweede prik.

Het Europees medicijnagentschap (EMA) heeft hetzelfde standpunt ingenomen, evenals vaccinproducent Pfizer.