Het kabinet streeft ernaar om basisscholen en kinderopvangcentra op 25 januari te openen, bevestigen bronnen maandag na berichtgeving van het AD. Een voorwaarde is wel dat uit onderzoek naar de Britse variant blijkt dat het risico voor de kinderen acceptabel is.

Volgens ingewijden neemt het kabinet pas een besluit, nadat het Outbreak Management Team (OMT) een advies over het openen van basisscholen en kinderopvangcentra heeft gegeven.

De Britse variant van het coronavirus is inmiddels in heel Nederland zo'n vijftig keer vastgesteld. Dat aantal ligt waarschijnlijk hoger, omdat niet iedereen zich laat testen op het coronavirus of bij het testen wordt gecontroleerd op de mutatie.

Het merendeel van deze besmettingen is te linken aan de Willibrordschool in de Zuid-Hollandse gemeente Lansingerland. Iedereen boven de twee jaar uit die gemeente wordt daarom gevraagd zich te laten testen op het coronavirus, werd eerder op maandag bekend. Door grootschalig te testen hoopt de GGD een beter beeld te krijgen van de verspreiding van de mutatie.

Volgens de GGD is de Britse variant waarschijnlijk veel besmettelijker dan de 'normale' variant. Er zijn geen aanwijzingen dat de mutatie mensen ernstiger ziek maakt.

Niet duidelijk of cijfers Lansingerland er op tijd zijn

Volgens Marion Koopmans, viroloog van het Erasmus MC, wordt voorafgaand aan 25 januari "de boel behoorlijk opgezweept om wat analyses gedaan te hebben".

Van een kleiner onderzoek in Lansingerland verwacht ze dat voor 25 januari duidelijk is wie de Britse variant van het coronavirus had en wie niet. Aan dat onderzoek deden negenhonderd mensen mee, van wie twintig mensen positief waren.

Uit een eerder kleiner onderzoek bleek dat van de 750 onderzochte mensen er zeventig positief waren. Dertig mensen hadden de Britse coronavariant.

Of het voor 25 januari lukt om alle resultaten van het grootschalig testen van de bevolking van Lansingerland te hebben betwijfelt ze. "Maar iedereen is zich ervan bewust dat er behoefte aan is."