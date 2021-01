Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is met 67 toegenomen tot 2.621, blijkt maandag uit nieuwe cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In de vijf voorgaande dagen werden juist dalingen waargenomen.

Het LCPS meldt dat in de afgelopen 24 uur 173 personen op de verpleegafdeling zijn opgenomen vanwege een besmetting met het coronavirus. Op de intensive cares gaat het om 24 opnames.

Alleen op de verpleegafdeling zijn minder mensen ontslagen dan opgenomen. De bezetting is met 76 toegenomen tot 1.926. Op de ic's liggen nu 695 coronapatiënten, negen minder dan een dag eerder.

Zeven ic-patiënten liggen in Duitsland. Dat zijn er evenveel als een dag eerder. In de afgelopen 24 uur zijn zeven coronapatiënten tussen de regio's verplaatst. Van deze groep hebben er twee intensieve zorg nodig.

Volgens het LCPS lijkt het erop dat de Nederlandse ziekenhuizen "licht over de top van het plateau zijn". "In de afgelopen week is het aantal opgenomen COVID-19-patiënten met 5 procent gedaald. De prognoses van het LCPS voorspellen een voortzetting van deze dalende trend", meldt het LCPS.