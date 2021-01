Het RIVM meldt maandag 5.499 positieve tests, het laagste dagcijfer sinds 2 december. Het aantal nieuwe gevallen is flink kleiner dan het gemiddelde van de zeven voorgaande dagen (7.453). Daarnaast zijn vijftig coronagerelateerde sterfgevallen gerapporteerd.

NU.nl kijkt naar het gemiddelde van de zeven voorgaande dagen, omdat dit een beter beeld geeft dan de fluctuerende dagcijfers. Op maandagen zijn de cijfers soms vanwege het weekend lager dan op andere dagen. Het RIVM zal de cijfers van afgelopen week dinsdag tijdens de wekelijkse update toelichten.

Het kabinet maakt dinsdag ook bekend wat er met de lockdown gaat gebeuren. De huidige beperkingen gelden tot en met 19 januari, maar worden waarschijnlijk met minstens twee weken verlengd. Haagse bronnen lieten zondag aan diverse media weten dat het aantal positieve tests nog te groot is voor een versoepeling van de maatregelen.

Het is niet duidelijk welk effect de lockdown tot dusver op de besmettingscijfers heeft. Het RIVM zei vorige week dinsdag dat er nog geen overtuigend effect zichtbaar was. Het aantal positieve tests was in de week daarvoor kleiner geworden, maar er waren ook minder tests afgenomen. Het percentage positieve testuitslagen steeg wel.

Gemiddelden van de afgelopen week: Maandag 11 januari: 7.453

Zondag 10 januari: 7.564

Zaterdag 9 januari: 7.742

Vrijdag 8 januari: 7.749

Donderdag 7 januari: 7.708

Woensdag 6 januari: 8.084

Dinsdag 5 januari: 8.248

Verbetering: In een eerste versie van dit artikel stond dat het gemiddelde van de zeven voorgaande dagen 7.555 was. Vanwege een fout in de berekening is dit later aangepast naar 7.453.