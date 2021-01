De belangrijkste medisch adviseur van de Engelse regering Chris Whitty luidt de noodklok over de door coronapatiënten overspoelde gezondheidszorg. "Er liggen 30.000 mensen met COVID-19 in de ziekenhuizen. Iedereen die niet geschokt is, begrijpt niet wat er aan de hand is."

In Londen is nu één op de dertig personen besmet met het coronavirus. In heel Engeland geldt dat voor één op de vijftig mensen.

Tijdens de vorige piek in april 2020 lagen er op het hoogtepunt achttienduizend besmette patiënten in de Engelse ziekenhuizen, becijfert Whitty. De kans is groot dat dit getal de komende weken wordt verdubbeld.

"We hebben een serieus probleem. Het loopt in alle delen van Engeland op", aldus de adviseur tegen de BBC. "De komende weken worden de ergste weken van deze pandemie."

Whitty wijst de 'Britse mutatie' aan als grote boosdoener. Deze variant van het coronavirus is nu dominant in Engeland. "Die maakt dingen echt erger op een manier waar de oude variant niet toe in staat was. Het maakt elke situatie van contact net iets gevaarlijker."

'Gaat nog weken duren voor vaccins effectief zijn'

Maandag is met enorme 'prikcentra' in grote steden een massale vaccinatiecampagne van start gegaan. Engeland loopt met vaccineren sowieso voor op andere Europese landen. "Maar het gaat nog weken duren voordat de vaccins echt effectief gaan zijn", zei Whitty.

"Wat we dus moeten doen, is het aantal onnodige contacten met andere mensen zo veel mogelijk minimaliseren", was zijn 'opdracht' aan de Engelse bevolking.

"Dit is een probleem van ons allemaal. We moeten de zorg en onze medeburgers allemaal helpen. Elk onnodig contact dat je hebt met iemand is een potentiële schakel in de ketting die naar een kwetsbaar persoon leidt."