Iedere inwoner van de gemeente Lansingerland vanaf twee jaar wordt opgeroepen voor een coronatest. Deze oproep volgt op een corona-uitbraak op een basisschool in de Zuid-Hollandse gemeente, waarbij meerdere besmette personen de Britse variant van het coronavirus hebben opgelopen.

Het is de eerste keer dat in Nederland binnen een gemeente op zo'n grote schaal wordt getest. De GGD kwam de Britse variant op het spoor na een corona-uitbraak op de Willibrordschool in de plaats Bergschenhoek. 35 mensen die een connectie met deze school hebben, zijn besmet met de Britse variant.

Iedereen boven de twee jaar die in de gemeente Lansingerland woont, wordt nu gevraagd zich te laten testen op het coronavirus. Vanaf woensdag 13 januari ontvangen bijna 60.000 inwoners per post een uitnodiging om een testafspraak te maken. Inwoners met klachten die bij COVID-19 passen, wordt gevraagd zich direct te laten testen.

De GGD voert het onderzoek in Lansingerland samen met het Erasmus MC uit. Ze hopen over een week de eerste resultaten van het massaal testen te kunnen delen.

Ruim 750 mensen die een connectie met de Willibrordschool hebben, zijn al getest. Woensdag werd bekend dat ook mensen met een link met een andere school in hetzelfde gebouw positief zijn getest op de virusmutatie.

Volgens de GGD is de Britse variant waarschijnlijk veel besmettelijker dan de 'normale' variant. Er zijn geen aanwijzingen dat de mutatie mensen ernstiger ziek maakt.

Britse variant zo'n vijftig keer vastgesteld in Nederland

De Britse variant is volgens het RIVM in heel Nederland zo'n vijftig keer vastgesteld. Het merendeel van deze besmettingen is dus te linken aan de Willibrordschool. Daarnaast lijkt de variant zich volgens het RIVM ook in de regio Amsterdam te verspreiden. Ook in Leeuwarden is de Britse mutatie aangetroffen.

Het daadwerkelijke aantal besmettingen met de Britse variant is waarschijnlijk groter. Niet iedereen met klachten die bij COVID-19 passen, laat zich testen. Bovendien wordt maar bij een klein gedeelte van de besmette personen gecontroleerd of ze Britse variant van het virus hebben opgelopen.